Professores da rede municipal de Santa Maria iniciam greve

Os professores municipais de Santa Maria entram em greve nesta terça-feira (18). O movimento, aprovado em assembleia do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria Sinprosm, realizada em 10 de maio, é motivado pelos docentes terem sido contra o retorno às atividades presenciais nas escolas sem a imunização da categoria e da comunidade escolar. Não há interrupção das atividades remotas.

O levantamento do comando de greve indicou que aproximadamente 65% dos professores municipais não seguirão o calendário de retorno proposto pela administração municipal em razão da greve, que, como reforça o sindicato, atingiu apenas as atividades presenciais. Das 80 escolas da rede municipal, em 52 a adesão será total.

Há ainda escolas que estão em obras ou não tiveram seu plano de contingência aprovado, ficando impossibilitadas de reabrir. Os docentes destas escolas não estão contabilizados no percentual de adesão.

O comando de greve tem participado de reuniões com as escolas e o que se percebe é o receio com a possibilidade de retorno. "Ouvimos relatos preocupantes de escolas sem a estrutura necessária e professores amedrontados em voltar em meio a essa situação, onde os números estão longe de serem tranquilos", confirma a coordenadora de Comunicação e Formação Sindical, Celma Pietczak.