Lar de idosos de São Leopoldo é sede de casamento

O Lar São Francisco, de São Leopoldo, que recebe idosos, foi palco de uma cerimônia diferente nesta terça-feira. Eva Nery Câmera, que chegou ao local há cerca de seis anos e Antônio Roberto Sperling, que está no lar há pouco mais de um ano, decidiram se casar. Ambos se conheceram no lar, onde o casamento será oficializado por um padre de forma simbólica. A cerimônia íntima foi celebrada com a participação apenas dos moradores e equipe de trabalho da casa repouso

Eva conta que, logo de cara, os dois já se deram bem e viraram parceiros de canastra. "Eu convidei ele para jogar canastra e daquele dia em diante nós jogávamos sempre", contou Eva. E a partir desse momento a parceria entre o casal se estendeu para a vida. "Foi rápido. Um mês e meio mais ou menos e noivamos", destacou Antônio,

A noiva afirma que ter conhecido Antônio foi um presente. "Muito rezei embaixo dessas árvores. Eu pedia para Deus que me desse um companheiro que me amasse para o fim da vida e que eu amasse. E que se não fosse pedir muito, eu queria com os olhos claros. Apareceu então", brincou Eva.

Atualmente todos os idosos e trabalhadores do Lar São Francisco estão imunizados contra o coronavírus. Em janeiro deste ano foi aplicada a primeira dose e em fevereiro a segunda. Há somente uma moradora que foi recentemente acolhida que está aguardando o prazo para concluir a imunização com a segunda dose. Esse foi o primeiro casamento oficializado no lar desde a sua fundação, em 1941.