Ponte entre Imbé e Tramandaí recebe nova iluminação

O lado de Imbé da Ponte Giuseppe Garibaldi, que faz divisa com Tramandaí, está com nova iluminação. Conforme o prefeito Ique Vedovato , trata-se de uma ligação provisória, tendo em vista que é meta do governo municipal iniciar no próximo mês processo licitatório para compra de lâmpadas de LED, que possuem maior potencial de iluminação e menor consumo de energia elétrica.

"Isso faz parte de um projeto que vamos colocar em prática que é de revitalização da iluminação na entrada da cidade contemplando, além da Ponte, as avenidas Osório e Nilza Godoy, chegando até o Guia Corrente e a Beira Mar, no Centro. Para terem uma ideia, a iluminação destes locais será igual a que temos hoje na Avenida Beira Mar", destaca o prefeito.

Ique ressalta que a nova iluminação da ponte se dá com postes e luminárias reaproveitados da Avenida Osório, com baixo custo e um ótimo resultado, trazendo mais segurança para quem passa pelo local, seja a pé, bicicleta ou automóvel. "Essa era uma antiga reivindicação da comunidade e agora estamos melhorando essa condição que, num futuro bem próximo, ficará com uma qualidade ainda maior", finaliza.