Ação em Taquara faz abordagem a pessoas em situação de rua para encaminhamento ao albergue municipal

A secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara, em parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil, iniciou uma ação de abordagem a pessoas em situação de rua na região central do município. A intenção é encaminhar para o albergue este público e conhecer melhor os motivos que os trouxeram a Taquara. A atividade faz parte do projeto municipal "Ninguém na Rua".

O secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Maurício de Souza, lembra que o albergue é porta de entrada para os serviços municipais. A partir daí, através de avaliações dos técnicos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), haverá encaminhamentos para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) ou Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD). "Os profissionais da saúde se comunicarão continuamente com nossa equipe e, tão logo as pessoas em situação de rua apresentem condições, serão encaminhadas para cursos de qualificação, profissionalização e reinserção ao mercado de trabalho", menciona.

Desde a semana passada, a prefeitura iniciou o censo das pessoas em situação de rua no município. "Nossa ideia é sabermos de ontem este público veio, qual o histórico deles relacionado a dependência química, de saúde ou de vínculo familiar, para, assim, podermos fazer o encaminhamentos a serviços públicos, inclusive o retorno a suas cidades de origem", destacou a prefeita Sirlei Silveira.

No primeiro dia, a equipe de abordagem de rua conversou com 11 pessoas, sendo oito encaminhamentos para o albergue. Durante a noite, mais seis foram abordados e, destes, três conduzidos para o serviço de acolhimento temporário. As ações seguirão nos próximos dias. O albergue fica na rua Mato Grosso, 1817, bairro Santa Teresinha, e atende das 19h às 7h, de segunda a sexta-feira.