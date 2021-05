Projeto em Imbé ensina truques de mágica a jovens

Um projeto realizado em Imbé está desenvolvendo vídeos com tutoriais de mágica no formato online. O objetivo é ensinar truques de mágica, além de desenvolver a criatividade, estimulando os jovens e a comunidade em geral a experimentarem uma forma diferente de utilizar as redes.

Para acessar o Mágica Fascinante, o município vai permitir que os alunos da rede municipal utilizar o espaço da plataforma Classroom para participação no projeto. Até o momento foram publicados quatro vídeos e serão postados mais cinco nas redes sociais do projeto, que incluem um show de mágica, com uma breve demonstração de mágicas extraordinárias com o intuito de estimular o público para o desenvolvimento da atividade seguinte, que será a oficina, além da oficina de mágica, que propõe ferramentas técnicas, criativas para aproximar o público da arte mágica.