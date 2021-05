Pelotas vê curva de casos de Covid-19 ficar estável

O zoneamento dos casos de coronavírus em Pelotas, do dia 6 a 13 de maio, aponta que os casos de Covid-19 na cidade estão em estabilidade, ou seja, sem registrar crescimento ou queda. Mais uma vez, o bairro Três Vendas tem a maior incidência de infectados na cidade. Em comparação com os dados divulgados na semana anterior, teve aumento de 0,1%, ficando com o percentual de 24,1% do total de registros no Município. O Laranjal também acusou discreta elevação de 0,1%, fechando o período com 4,8%.

O Centro e o Fragata apresentaram queda, pela quarta semana consecutiva, de 0,1%, ficando com os percentuais de 15,6% e 23,3% respectivamente. As demais regiões da cidade, assim como o grupo que não informou o local de residência, mantiveram seus índices estáveis em comparação com o estudo anterior.

O mapeamento realizado pela prefeitura de Pelotas é resultado do trabalho desenvolvido pelo Observatório de Segurança Pública. Foram analisados os dados coletados e divulgados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até o dia 13 de maio, quando Pelotas tinha 34.001 casos de Covid-19 registrados.