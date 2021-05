Prefeitura emite alerta sobre a coleta de lixo em Erechim

A prefeitura de Erechim emitiu um alerta sobre meios irregulares para o recolhimento de lixo seco no município. Atualmente, a pasta do Meio Ambiente, através de empresa contratada, é a responsável pela coleta e entrega do material reciclável aos recicladores, sendo que hoje o serviço de reciclagem é realizado por cinco associações conveniadas com o município.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, essas associações recebem todo lixo seco, proveniente da coleta domiciliar, realizam a triagem e a venda do material reciclável. "São em torno de 100 recicladores e 70 famílias que sobrevivem diretamente da reciclagem do lixo seco, por isso fizemos um alerta à população, de que a coleta do lixo seco é feita pelo caminhão do lixo da empresa contratada. Ou seja, qualquer outra forma de recolhimento é considerada irregular", explica Cristiano.

A coleta é amparada em uma lei, que fala sobre o recolhimento de resíduos sólidos somente pelo município ou por empresa com a concessão do município para essa atividade, ficando vedada a realização de coleta de resíduos sólidos por pessoas físicas e/ou jurídicas, em vias públicas e/ou lixeiras residenciais e comerciais. "Pedimos, em nome da prefeitura e das famílias que tem a sua geração de renda na reciclagem e para a preservação do meio ambiente, a colaboração de todos os cidadãos para que coloquem o lixo, devidamente separado, nos dias e horários em que o caminhão passa, e que não despejem nos canteiros centrais. Esse hábito favorece para que o lixo reciclável chegue até as associações e que não seja coletado pela reciclagem clandestina", finaliza o secretário de Meio Ambiente.