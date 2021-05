Canoas vacina pessoas com comorbidades a partir de 18 anos

A vacinação contra a Covid-19 paraa partir de 18 anos começou nesta segunda-feira (17) em Canoas. A aplicação das doses está disponível, das 8h às 12h, nas 27 unidades básicas de saúde (UBSs) do município e segue nesta terça-feira (18).

Para se vacinar, é obrigatória a apresentação de documento de identidade com CPF, comprovante de residência em Canoas e atestado médico que confirme a comorbidade. Os pacientes atendidos na rede pública municipal devem procurar a sua unidade básica de referência para obter a comprovação.

A secretaria municipal da Saúde orienta que é necessário respeitar o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação da dose da vacina contra a Covid-19 e a administração da vacina da gripe ou outra do calendário nacional. Para, o uso da AstraZeneca está suspenso, conforme recomendação da Anvisa e do governo do Estado.