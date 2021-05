Canoas terá 10 linhas de ônibus rápidas até agosto

A prefeitura de Canoas criou um projeto para implementar 10 novas linhas rápidas na cidade. Essa novidade, que deve começar a operar em até 90 dias, vai atender, principalmente, as regiões periféricas, onde estão os conjuntos habitacionais populares. A ideia é oferecer o serviço para as localidades com pouca ou nenhuma opção de transporte público.

Serão 26 veículos ao todo, com intervalos de 15 a 25 minutos em horários de pico, e 20 viagens por linha. As viagens deverão ser pagas, exclusivamente, com o cartão TEU. As linhas não terão serviço de cobrador. O período para início da operação das linhas rápidas é previsto para entrar em operação até o mês de agosto.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Francisco Nunes, a ideia das novas linhas é justamente acelerar as viagens e melhorar a mobilidade das pessoas que chegarão mais rápido ao destino, "uma linha que atende ao Guajuviras, passará por todo o bairro e irá diretamente para o centro, sem a necessidade de parar em pontos de ônibus ao longo do deslocamento. Isso vai fazer com que as viagens ocorram de maneira mais rápida", complementou.

Além disso, as linhas irão reforçar os bairros onde havia problemas de carência dos coletivos urbanos. "Com a criação das linhas rápidas teremos todos os quadrantes atendidos. Vamos valorizar locais que antes estavam completamente desassistidos, onde as pessoas tinham muitas vezes que caminhar grandes distancias a pé pois não tinham transporte público próximo as suas residências. Nossa meta é dar condições das pessoas se deslocarem usando transporte público de qualidade" reiterou Francisco.

