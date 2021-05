Obras avançam no Complexo Hospitalar, em Bento Gonçalves

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira fez uma visita técnica para verificar as obras no Complexo Hospitalar de Saúde. O projeto de ampliação do hospital se tornou possível graças à aprovação na Câmara de Vereadores, no início de maio, do aporte de R$ 5,4 milhões em recursos para as obras. Com a conclusão dos projetos, o local poderá abrigar mais de 100 pessoas internadas ao mesmo tempo.

Localizado no bairro Botafogo, o Complexo Hospitalar se tornou referência no combate à Covid-19. O espaço conta com a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), o Centro de Especialidade em Odontologia, o Laboratório de Patologia e Análises Clínicas, Raio x digital e a ala de internação. Está em andamento à obra do bloco cirúrgico, e em processo licitatório a construção dos elevadores.

Na parte nova do complexo, após a conclusão do bloco cirúrgico, serão construídas rampas e escada de acesso, e torre de internação com mais três andares de unidades de internação. Outro projeto que será concretizado é a Farmácia do Galassi, o processo já está sendo licitado com recursos próprios. O local amplo e moderno será referência no município para dispensação de medicamentos. Diariamente cerca de 400 pessoas passam pelo local para retirada dos remédios.

A sede do SAMU também será ampliada com estacionamento para ambulâncias, refeitório, salas para os profissionais entre outras melhorias. Temos aqui no nosso entorno uma estrutura que torna nossa cidade referência em saúde pública. Será importante para nossa população que usa diariamente os serviços de saúde e não precisará mais esperar por uma cirurgia, ou por um procedimento", destacou o prefeito