Praça Saldanha Marinho vai passar por revitalização em Santa Maria

Além de marcar o aniversário de 163 anos de Santa Maria, a segunda-feira foi de um anuncio muito esperado na cidade. O prefeito Jorge Pozzobom comunicou que a Praça Saldanha Marinho, no Centro, será revitalizada.

A obra será viabilizada a partir de uma contrapartida da construtora Jobim para a prefeitura, no valor de R$ 1.267 milhão, por conta de um desmembramento de um terreno junto ao Colégio Metodista Centenário, onde a empresa trabalha na reconstrução do prédio, destruído pelo fogo em 2007, e na construção de um edifício de apartamentos. Os estudos para a elaboração do projeto da nova Praça Saldanha Marinho serão feitos pela empresa que foi responsável pelo paisagismo de pontos turísticos conhecidos no Brasil, como o Calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Vamos manter a história de Santa Maria viva na Praça Saldanha Marinho, mas também queremos pensar em uma praça moderna. Queremos pensar no futuro", afirmou o prefeito Jorge Pozzobom.

O arquiteto Júlio Ono aproveitou a estadia em Santa Maria para estudar a Praça Saldanha Marinho e pensar nos primeiros apontamentos para o projeto. Ele explica que manterá um constante diálogo com todos os envolvidos na remodelação para entregar o melhor projeto possível para a população. "A praça tem esse apelo por modernidade, porém, acima de tudo, temos que trazer o uso, isto é, que as pessoas se sintam atraídas para estarem na praça. Temos de trazer vida", explicou Ono.

A secretária de Cultura, Rose Carneiro, entregou ao arquiteto paisagista uma pasta com fotos e informações históricas sobre a Praça Saldanha Marinho. O coreto e o chafariz da praça são, inclusive, considerados patrimônio histórico e cultural do município. Os primeiros estudos sobre a praça e o projeto que irá ser executado devem ser entregues dentro de um mês.