Com fim do Lixão, famílias de catadores devem receber auxílio em São Borja

Com a implantação de aterro sanitário e desativação do Lixão em São Borja, a rotina das famílias de catadores na cidade que vivem ou complementam a renda com o recolhimento e a venda de materiais recicláveis será modificada. Diante da nova conjuntura, a secretaria municipal de Desenvolvimento Social vem trabalhando, para, através de parcerias, viabilizar novas alternativas.

Uma das ações a serem implementadas é o projeto Triciclo Mecânico, que consiste na aquisição de 30 conjuntos operacionais, formados por triciclos e carretas de coleta de materiais recicláveis, para atender à demanda das famílias que hoje trabalham no Lixão. A secretária de Desenvolvimento Social, Luciane Bidinoto, relata que, no mês passado, a equipe de assistentes esteve no Lixão para conversar com as 30 famílias que trabalham no local. Além de conferir, atualizar ou realizar cadastro, as famílias foram informadas sobre o fim do local e sobre o surgimento do aterro sanitário.

O processo licitatório que se destina à aquisição de triciclos e de carrinhos de apoio a serem doados às famílias de catadores já foi aberto e será realizado no fim do mês. Cada triciclo com coletor custa R$ 3.119,00. Para adquirir as 30 unidades operacionais são necessários R$ 93.570 mil, e a prefeitura trabalha para buscar recursos com parceiros para viabilizar a compra.

No início deste ano, a prefeitura de São Borja contratou empresa especializada para elaborar projeto de recuperação da área degradada pelo Lixão do Bairro do Passo. O projeto prevê saneamento para a montanha onde materiais em decomposição lançados no local, ao longo das últimas décadas. Um cinturão verde ajudará na correção do passivo ambiental, com atenção, ainda, para cursos d'água e o lençol freático na região. A questão do chorume também será resolvida.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) deu licença preliminar para instalação de um aterro sanitário em São Borja, a cerca de 30 quilômetros da cidade, próximo à chamada Estrada dos Trilhos. O projeto será desenvolvido por uma empresa privada. A previsão é que, a médio prazo, materiais em descarte já possam ser depositados no local.