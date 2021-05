SOLIDARIEDADE Notícia da edição impressa de 18/05/2021. Alterada em 18/05 às 03h00min Caxias do Sul lança campanha para doação de alimentos

A prefeitura de Caxias do Sul lançou a campanha "De família para família". A ação ocorre em alusão ao Dia da Família, que ocorreu em 15 de maio, com o apoio das diversas unidades de governo e da Fundação de Assistência Social. "A ação incentiva os servidores a aprofundar suas relações familiares, tendo um olhar social, considerando as necessidades das pessoas mais próximas", destaca secretária de Recursos Humanos e LogísticaDaniela Reis.

A campanha incentiva a doação de arroz, feijão, leite e óleo. A comunidade pode contribuir doando alimentos no Centro Administrativo. Os demais pontos de coleta estão nas secretarias da Agricultura, Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Meio Ambiente (sede e gerência de Praças, Parques e Jardins), Obras e Serviços Públicos, Saúde (Neps), Trânsito, Transportes e Mobilidade, Turismo, Procon e Fundação de Assistência Social. A campanha segue até 2 de junho.