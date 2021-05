EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 18/05/2021. Alterada em 18/05 às 03h00min Aulas presenciais em Pelotas podem ser retomadas no dia 24

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas se reuniu, de maneira virtual, com os diretores das escolas da rede municipal, para alinhar o retorno das aulas presenciais. As diferentes opiniões e argumentos de todos os responsáveis pelas instituições de ensino estão sendo ouvidas, com o intuito de encontrar a melhor forma para avançar nesta questão.

Na ocasião, Paula destacou que o município não irá impor medidas às escolas, mas que a volta de atividades presenciais se faz necessário neste momento. Para tanto, foi sugerido o dia 24 de maio como data para o retorno. "Precisamos criar um ambiente de acolhimento para as crianças. Elas precisam encontrar esse clima de ambiente acolhedor e seguro", defendeu a gestora.

A secretária de Educação e Desporto, Adriane Silveira, ressaltou, durante o encontro, que só retornarão ao ensino presencial aquelas instituições que tiverem seus planos de contingência aprovados pelo Centro de Operações de Emergências da Saúde para a Educação. Ficou decidido que a secretaria irá realizar reuniões de trabalho com os diretores das Escolas de Educação Infantil (Emeis) e de Ensino Fundamental (EMEFs) rurais e urbanas para definir e trazer sugestões para o retorno.