Contêineres de lixo serão reposicionados em Santa Maria

Para melhorar o aspecto visual de um dos principais pontos de comércio de Santa Maria e garantir a correta destinação de resíduos recicláveis, a secretaria de Meio Ambiente de Santa Maria vai realocar os contêineres localizados na rua do Acampamento, no trecho entre as ruas Dr. Astrogildo de Azevedo e José Bonifácio. Os equipamentos serão colocados nas vias transversais. A ação ocorrerá a partir desta terça-feira (18), durante a noite, para não atrapalhar o fluxo do trânsito.

Dessa forma, os moradores e os empreendimentos da região deverão procurar aos contêineres mais próximos para depositar seus resíduos. O Executivo municipal vai intensificar a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que responsabiliza os geradores a efetuarem o descarte correto do lixo produzido. As empresas locais precisam destinar os resíduos recicláveis diretamente a locais devidamente licenciados e a associações de catadores.