Procon fiscaliza preço da gasolina em postos de Rio Grande

Diante do aumento de preços dos combustíveis, o Procon de Rio Grande realizou uma fiscalização em estabelecimentos do setor no município. Ao todo, os fiscais verificaram sete postos. A intenção é identificar possíveis irregularidades nos preços, como o aumento injustificado, ou seja, quando o posto cobra um valor mais alto do consumidor mesmo sem ter recebido o combustível com valor reajustado.

De acordo com o Coordenador Executivo do Procon, Douglas César, percorrendo os postos de combustível e analisando as notas de compra e o valor praticado no início da semana, a conclusão é de que, na maioria dos casos, o aumento se deu em virtude dos valores praticados pelos fornecedores, reflexo da política de preços da Petrobras. No início do mês, os postos estavam comprando a gasolina comum por um custo médio de R$ 5,35 o litro. A partir do dia 11/05, os valores passaram para uma média de R$ 5,60.

Entretanto, César destaca que alguns estabelecimentos apresentaram irregularidades, com aumento nos preços para o consumidor." Aqueles que se aproveitaram dos consumidores terão como penalidade inicial uma multa pecuniária a altura, podendo variar de R$ 10 mil reais a R$ 100 mil, dependendo do caso,", explicou.