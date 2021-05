Santa Cruz do Sul promove edição da Oktoberfest de modo digital

A 1ª Oktoberfest Digital, promovida pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), vai ocorrer entre 19 e 29 de maio. As transmissões ao vivo, que vão mobilizar, além de músicos e dançarinos, profissionais contratados de diversas áreas, serão feitas pelos perfis oficiais da Festa no Facebook e canal do YouTube em duas semanas, das quartas-feiras até o domingo, das 20 às 22 horas.

As atividades contarão com o envolvimento de um número restrito de profissionais, observando as regras sanitárias e cuidados necessários durante a pandemia. As principais atrações musicais da Oktoberfest Digital são as bandas locais. Também integram a programação os Jogos Germânicos, o baile virtual e a Oficina de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

"Estamos fechando a programação com diversas atrações artísticas e culturais e mobilizando todos os artistas, sejam músicos ou dançarinos, para que as oito noites de lives sejam animadas e divertidas para o público de casa", destaca o presidente da Assemp, Fábio Costa de Borba. De acordo com ele, o objetivo principal é manter viva a tradição da festa e proporcionar momentos de descontração para quem está com saudade do evento.

Na edição digital, a entidade optou pela realização em um estúdio, onde as condições técnicas para transmissão são melhores. O local foi adaptado para receber os participantes das bandinhas e grupos de dança, que possuem em torno de oito integrantes cada uma. Apenas quatro profissionais estarão trabalhando presencialmente nas transmissões ao vivo.

Para a abertura, nesta quarta-feira (19), haverá a abertura oficial às 20h, com show da Banda Munich até às 22h. Já na quinta-feira, serão abertos os Jogos Germânicos. Uma prévia da festa já está circulando nas páginas das redes sociais da Oktoberfest com vídeos dos músicos convidando a população a participar da festa digital. Demais informações como horários e links de acesso também estão disponíveis nas redes sociais da Oktoberfest e no site oficial (www.oktoberfestsantacruz.com.br) .