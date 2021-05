Profissionais do setor de turismo passam por testagem para Covid em Bento

A secretaria de Saúde de Bento Gonçalves promoveu a testagem dos trabalhadores do turismo. Foram realizados cerca de 1.000 testes de 62 empresas do trade turístico que se cadastraram nesta ação. Os testes ocorreram no Vale dos Vinhedos.

O prefeito Diogo Siqueira destacou a importância da testagem para os profissionais que atuam na área do turismo. "Estamos no Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves, um dos lugares mais bonitos do Brasil. É uma ação importante, testando funcionários do turismo. Estamos nos preparando cada vez mais no combate a pandemia para ter segurança em todos os protocolos. Vamos trabalhar cada vez mais e vamos vencer o coronavírus", destaca.