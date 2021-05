Santa Maria emite alerta por conta de casos de dengue

A prefeitura de Santa Maria emitiu um alerta sobre casos de dengue no município. De acordo com o boletim epidemiológico de dengue, foram registrados mais 20 de casos da doença. A maior parte está concentrada na região limítrofe entre os bairros Nossa Senhora do Rosário e Bonfim, na área central da cidade.

Até agora, são 26 casos confirmados de dengue e outros 51 em investigação. Conforme o coordenador de Vigilância Ambiental, Denoide Samuel Mezeck, o surto, por enquanto, pode ser considerado de 'pequeno porte'. Ele explica que a classificação de surto já pode ser utilizada em Santa Maria porque as notificações estão bastante restritas a uma região apenas, onde os mosquitos fazem transmissão comunitária.

Mezeck acrescenta que a secretaria municipal de Saúde está fazendo um trabalho de busca ativa para controle dos casos durante a semana. Os agentes de saúde da prefeitura vão até as residências da população para verificar possíveis pontos de água parada, os preferidos para a proliferação do mosquito. "Nós fazemos o controle químico e mecânico. Retiramos ou inutilizamos materiais que acumulam água limpa - que não foi alterada por produtos químicos e parada. Esse é o método mais eficaz, o mecânico. Quando não é possível fazê-lo, utilizamos o método químico, com produtos para eliminar larvas ou o próprio mosquito", explica o coordenador.

O município tem recebido notificações de outros bairros. No entanto, os pacientes diagnosticados com dengue que não moram nos bairros Nossa Senhora do Rosário e Bonfim, geralmente, trabalham ou tiveram contato com pessoas que residem nessa região.