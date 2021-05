Área onde fica o Berçário Industrial de Santa Cruz do Sul passa por obras de revitalização externa

Foi iniciada, em Santa Cruz do Sul, uma revitalização externa no Berçário Industrial. Os três blocos que compõem a estrutura de 1.500 metros quadrados, situada no final da rua 28 de Setembro, atravessando a BR-471, estão recebendo pintura externa e pequenos reparos. Uma limpeza com lava jato foi realizada em todo o entorno e dentro de 30 dias o espaço estará com uma nova roupagem.

Criado em 1996 para servir como uma espécie de incubadora tecnológica para o desenvolvimento de software, o espaço acabou tomando outra direção e tornou-se um grande laboratório de experiências na área industrial para quem está dando os primeiros passos. Hoje tem como foco receber empreendimentos que possam trazer algum diferencial para o mercado local. "Várias empresas nasceram aqui e hoje são referências no município. Sempre buscamos que não seja apenas mais um concorrente, mas que agregue algo diferente para nossa economia", disse o coordenador do berçário, Paulo Mans, que acompanha de perto o complexo, desde sua implantação.

O Berçário Industrial possui 40 salas de 27 metros quadrados cada e 17 empresas estão instaladas no local, três estão em processo de instalação e duas estão de saída. São empresas nos ramos de automação, serigrafia, fabricação de cadeiras de escritório, móveis planejados, papel toalha, ração, entre outros. Não há limite de horário para a atividade e a empresa pode funcionar durante as 24 horas do dia. O prazo para ocupação é de dois anos, renováveis por mais dois.