Santa Cruz do Sul passa a fazer a gestão de escola estadual

A Escola Guilherme Simonis, antes de gestão estadual, agora passou a ser municipal. Na semana passada, a secretaria estadual de Educação autorizou o termo formal de transferência para que o município assumisse a administração da instituição de ensino e continuasse a atender a comunidade do Distrito de Boa Vista, impedindo que ela fosse desativada.

Desde 2015, a escola vinha enfrentando problemas, em razão da gradativa redução no número de alunos, conforme revelado pelo Censo Escolar. Dificuldades como a questão do transporte, a adoção da multisseriação, depois o turno único, só agravaram a situação. A possibilidade que vinha sendo aventada, a de transferência dos poucos estudantes para outras instituições, algumas distantes mais de 20 quilômetros, não agradou a comunidade e assim, pais, alunos e professores se mobilizaram para evitar o fechamento. Com apoio dos vereadores, o poder público municipal se mostrou sensível à demanda e encaminhou o pedido para assumir a gestão para a secretaria estadual de Educação, que aprovou o pedido e passou a gerência do local ao município.

Os alunos que utilizam ônibus e estudam em escolas que ficam mais longe das suas residências podem pedir a sua transferência para a Guilherme Simonis. Em 2022, o governo municipal tem a intenção de ampliar o ensino também para a pré-escola e 1º e 2º anos do Fundamental.

"Este ainda será um ano de ajustes, de transição de recursos humanos, patrimônio, verbas. Pedimos um pouco de tolerância e paciência, mas vamos trabalhar muito para que a escola cresça e tenha ganhos em relação a situação atual", disse o secretário municipal de Educação, João Miguel Wenzel. Doze alunos dos 26 atualmente matriculados estão em sala de aula. Aqueles que optaram por seguir no ensino remoto, retiram os materiais na secretaria. Em um processo de transição, as aulas são administradas por professores do quadro do Estado e do município.