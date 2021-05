São Francisco de Paula obtém liminar contra a Corsan

O município de São Francisco de Paula recebeu decisão favorável contra Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A liminar concedida, que pode ser objeto de recurso, obriga a autarquia a cumprir cláusulas no contrato firmado em 27 de dezembro de 2019 que não foram realizadas. A principal delas é a disponibilização de abastecimento de água potável nos Distritos de Juá, Eletra (Salto) e Cazuza Ferreira. O juiz estabeleceu prazo de 180 dias, a partir da intimação, para que a empresa cumpra o contrato, sob pena de multa diária de 10 mil reais.

Uma comissão registrou de forma detalhada os descumprimentos de vários incisos desde a assinatura do contrato em 2019. A Corsan foi notificada extrajudicialmente diversas vezes para que cumprisse as obrigações previstas. O procurador do município, Lucas Nader de Souza, destacou que a documentação foi determinante para o resultado obtido.

A Procuradoria Geral do Município também demonstrou na ação que a Corsan já reconhecia as dificuldades pelas quais São Francisco de Paula enfrenta, sobretudo quanto à prestação de serviço de saneamento básico de qualidade, além da necessidade de alto investimento financeiro. O texto da decisão também cita que os município e concessionárias possuem a obrigação legal de até 2033 tratar 90% do esgoto e levar água tratada a 99% da população.

A liminar também estipula que a companhia ão poderá distribuir lucros e dividendos oriundos do contrato de São Francisco de Paula até que promova o seu cumprimento. O nosso contrato com a Corsan é um dos melhores do Estado e precisamos garantir que ele se cumpra. Água potável é necessidade básica e as regiões da cidade não podem mais esperar", afirma o prefeito, Marcos Aguzzolli. Questionada sobre o processo, a Corsan afirmou que não foi notificada e, portanto, não iria se manifestar.