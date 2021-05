Rio Grande busca reativar batalhão do Corpo de Bombeiros

O secretário de Comunicação e Relações Institucionais de Rio Grande, Cláudio Diaz, esteve em Porto Alegre para uma reunião com o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS). Na pauta do encontro, a reativação do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica na cidade.

O prédio do 3º Batalhão já existia em Rio Grande, na estrada da Barra, mas foi desativado há cerca de dois anos. Na avaliação da prefeitura, a reativação do quartel permitirá atender estrategicamente toda a indústria, a área portuária do município, além dos moradores do Parque Marinha, Parque São Pedro, Vila da Quinta e Povo Novo.

A estimativa é que a reconstrução e reinauguração aconteçam num prazo de 36 meses. Serão feitas algumas etapas de planejamento e execução que contarão com a colaboração da prefeitura de Rio Grande.