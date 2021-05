Santo Ângelo suspende aulas nas escolas por 15 dias

Os números da pandemia em Santo Ângelo, no mês de maio, resultaram na adoção de novas medidas restritivas para todos os setores, visando amenizar a situação. A decisão inclui à suspensão de aulas presenciais e horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Até sexta-feira (14) foram registrados 765 casos de Covid-19 no mês de maio, com média de 58,8 ao dia e 18 óbitos. O reflexo disso foi à lotação do sistema hospitalar, com leitos clínicos e de UTI ocupados em sua totalidade nos dois hospitais da cidade.

A principal medida é em relação às aulas presenciais, que estão suspensas na rede privada por 15 dias e passam a valer a partir desta segunda-feira. E não serão retomadas nas redes municipal e estadual no mesmo período. As atividades remotas serão permitidas. Os chamados cursos livres também estão com as aulas presenciais suspensas.

O prefeito Jacques Barbosa salientou que a situação é grave e é necessário que a sociedade tenha consciência disso. Diante disso, serão reforçadas as campanhas de conscientização e alerta para o cenário atual. "Se não conseguirmos reduzir o número de casos e internações, serão necessárias medidas ainda mais drásticas. Para que isso seja evitado, todos devem auxiliar, inclusive os comerciantes, seguindo os protocolos, orientando os clientes e as pessoas de modo geral seguindo as recomendações sanitárias e evitando aglomerações".