Aeroporto de Bagé é habilitado para receber aeronaves com até 70 passageiros

O Aeroporto Internacional Comandante Gustavo Kraemer, em Bagé, obteve a certificação operacional que permite receber aeronaves de maior porte com capacidade para 70 lugares. O anúncio oficial foi feito pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária (SIA), setor ligado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com isso, a cidade vislumbra a possibilidade de receber, novamente, voos comerciais. A última vez que o município havia recebido uma aeronave desse tipo havia sido na década de 1980. A habilitação ocorreu após uma série de reformas e de articulações entre a prefeitura e os órgãos competentes.

Na primeira semana de abril, os aeroportos de Bagé, Curitiba, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, Joinville, Bacacheri, Pelotas e Uruguaiana fizeram parte de um leilão do governo federal para concessão de gestão por 30 anos. O grupo CCR arrematou este lote por R$2,1 bilhões. O Ministério da Infraestrutura estima que durante as próximas três décadas sejam investidos R$ 2,84 bilhões entre as nove estruturas citadas.

"Foi uma conquista muito importante e estou muito feliz, porque liderei esta ação nos últimos dois anos. A retomada representa o fortalecimento de Bagé na rota dos investimentos, além de interligar a cidade com o mundo e propiciar redução no preço das passagens aéreas. Agora, temos uma rodoviária e um aeroporto com ótimas condições para quem chega e sai", afirmou o prefeito, Divaldo Lara.