Justiça proíbe corte de luz de paciente com câncer em Jóia

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no município de Jóia, da comarca de Augusto Pestana, garantiu, por meio de liminar, a manutenção da energia elétrica na residência de um idoso que está recebendo tratamento contra o câncer. Ele faz uso diário de uma fórmula líquida mediada por sonda, que após aberta, precisa ser mantida refrigerada para sua manutenção.

Devido ao alto custo do tratamento, ele e a esposa não têm condições de quitar a dívida com a distribuidora de energia. A liminar foi deferida em janeiro deste ano, determinando à RGE o restabelecimento da energia elétrica na residência dos autores. A ré interpôs recurso, o qual resta pendente de decisão pelo Tribunal de Justiça.

A audiência de conciliação ocorreu na semana passada, porém não resultou em acordo. Na sequência, será aberta a fase de instrução, seguida da sentença final.