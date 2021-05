Vera Cruz oferece empréstimo com juros subsidiados

A secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vera Cruz está orientando empreendedores da cidade na adesão ao Programa Municipal de Microcrédito Banco do Povo. A modalidade está disponível desde a semana passada. O município oferece subsídio de 50% nos juros para empréstimos de até R$ 5 mil reais contratados com a Instituição de Crédito Solidário - Credisol.

O programa foi criado tendo em vista a necessidade de estimular a criação de canais de cooperação entre as diferentes instâncias do governo, das instituições financeiras e da sociedade civil, de forma a viabilizar a ampliação do acesso ao microcrédito no município, especialmente na pandemia. Pelo teto orçamentário da lei, o auxílio tem a revisão de atender até 78 empreendedores locais.

Para poder contratar o empréstimo, o tomador do crédito deverá estar em dia com a Fazenda municipal e só terá o abatimento sobre as parcelas pagas dentro da data de vencimento. Parcelas pagas após o prazo serão recolhidas com valor total, sem desconto de 50% nos juros.

O secretário da pasta, Rafael Moraes, frisa que o programa é um passo importante para que pequenos negócios, que normalmente não têm acesso a modalidades de crédito convencionais oferecidas por instituições financeiras, tenham possibilidade de empreender nesse momento. "Vamos continuar buscando outras formas para auxiliar empresas e empreendedores", completa.