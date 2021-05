São Leopoldo inclui professores no calendário de vacinação contra a Covid-19

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou que os professores e demais trabalhadores da educação serão imunizados contra a Covid-19. Na apresentação, com a presença do secretário municipal de Saúde, Marcel Frison, e do secretário de Educação, Ricardo Luz, Vanazzi detalhou o cronograma de vacinação para os próximos dias.

Pelo calendário definido pela secretaria municipal de Saúde (Semsad), serão vacinados nesta sexta-feira (14) pessoas maiores de 18 anos com comorbidades específicas ou deficiência permanente, população em situação de rua e população carcerária. No sábado (15), professores e demais trabalhadores da educação infantil receberão a vacina.

“Queremos garantir que sejam todos vacinados sem quebrarmos as regras do Ministério da Saúde, aqui fomos a primeira cidade a vacinar essa categoria já com as doses remanescentes e agora chegando na população de 18 anos com comorbidades vamos vacinar em escala maior esses profissionais”, destacou Vanazzi.