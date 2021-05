Estrela abre festividades do aniversário de 145 anos

Estrela comemora, na próxima quinta-feira (20), 145 anos de emancipação. A festa começa já no início da próxima semana e será um pouco diferente este ano. Mesmo ainda limitada pelas questões sanitárias da pandemia, a Maifest 2021 reservará aos estrelenses e simpatizantes do município uma série de atividades e atrações que poderão contar com a participação da comunidade de forma especial.

A programação da festa terá shows virtuais da Maifest Live, desfile folclórico, concurso artístico, festival gastronômico e como grande momento a inauguração do Memorial de Estrela, entre outras obras, de infraestrutura e culturais. No campo econômico e de desenvolvimento, a assinatura da ata de adesão do Porto de Estrela no programa Cresce RS ganha destaque.

A festa inicia já nesta sexta-feira, com uma live, às 20h, para o lançamento da campanha de arrecadação de alimentos que ocorrerá ao longo de toda a programação. Assim como outros eventos virtuais, a mesma poderá ser acompanhada pelo público através das redes sociais.

Ainda durante as lives, uma parceria com o Grupo Riders oportunizará a arrecadação de donativos na casa das pessoas que se manifestarem nas redes sociais pela doação, mas não têm como entregá-la. Integrantes do Riders irão, de bicicleta, coletar os donativos, em mais uma forma de promover a solidariedade, o bem-estar e ainda incentivar a prática da atividade física. A programação completa, que vai até o fim do mês, pode ser conferida no site da prefeitura.