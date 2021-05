UFSM desenvolve projeto voltado para a agricultura de precisão

No modelo proposto, as culturas agrícolas são monitoradas com o auxílio de câmeras especiais e drones /UFSM/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) iniciou, neste ano, o projeto "Advanced Farm 360", voltado aos estudos de agricultura de precisão. Nesse sistema de manejo, as culturas agrícolas são monitoradas com auxílio de equipamentos como câmeras especiais (multiespectrais e termais) acopladas a drones.

As imagens obtidas através das câmeras são utilizadas, por exemplo, para verificar a sanidade de uma lavoura, identificando locais que podem estar sofrendo o ataque de pragas e doenças. Após esse mapeamento, um drone de pulverização realiza uma aplicação localizada, exatamente onde existe a necessidade. Essas tecnologias reduzem drasticamente o uso de defensivos, bem como de água.

Concomitante à utilização desses equipamentos, existe uma preocupação em empregar insumos biológicos para o manejo nutricional e fitossanitário das culturas, ao invés de insumos químicos. Além do controle de pragas e de doenças, tem-se pesquisado alternativas também para a redução do uso de fertilizantes químicos, como a adubação orgânica, na busca de uma agricultura mais sustentável. Neste projeto, as ações estão voltadas às culturas anuais de grãos, sendo soja, milho e arroz irrigado como culturas de verão e trigo, como cultura de inverno. A orientação é do professor Luciano Zucuni Pes.

Como explica Luciano, a agricultura de precisão tem como princípio considerar que as áreas agrícolas não são homogêneas. Cada área recebe um tratamento diferenciado, conforme a variabilidade existente, seja para realizar adubações, aplicação de defensivos, população de plantas a ser estabelecida, entre outras atividades. Esse manejo contrasta com o convencional, que preconiza que as áreas são homogêneas, fazendo o uso extensivo de insumos agrícolas.

O projeto se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados em 2015, pelos países-membros da ONU, para unir forças em prol de uma Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável, a ser cumprida até o ano de 2030. Entre os objetivos estão, por exemplo, a erradicação da fome, agricultura sustentável, fomento à indústria, inovação e infraestrutura, bem como consumo e produção responsáveis.