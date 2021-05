Pelotas programa atividades no Theato Sete de Abril para o segundo semestre

Uma parceria entre a prefeitura de Pelotas e o Sistema Fecomércio-Sesc/RS promete colocar em movimento uma série de atividades no Theatro Sete de Abril, a partir do segundo semestre deste ano. Em um primeiro momento, todas as atividades, gratuitas e abertas à comunidade, serão 100% virtuais, devido à pandemia.

A primeira oficina, já confirmada, será sobre dramaturgia escrita (texto teatral) e ocorrerá em julho com o premiado dramaturgo porto-alegrense Diones Camargo. Também está confirmada uma segunda oficina, de iluminação cênica, com o experiente iluminador teatral paulista Guilherme Bonfanti.

Em 12 de abril, o diretor do Theatro Sete de Abril, Giorgio Ronna, reuniu-se com representantes do Sistema Fecomércio-Sesc/RS. No momento, foi confirmada a aprovação da parceria pela direção nacional da instituição. No encontro, o Sesc colocou à disposição da Prefeitura uma série de atividades voltadas ao teatro e ao fazer teatral, que a instituição passará a disponibilizar em todo o país.

O carro-chefe é o Sesc Dramaturgias, um programa que oferecerá oficinas gratuitas de dramaturgias da escrita, da dança, de iluminação técnica, de produção e, também, circenses. A instituição ainda colocará em prática, a partir de junho, o projeto Plataforma em Cena, com apresentações virtuais de 17 grupos teatrais que haviam sido selecionados no Palco Giratório de 2019, e não chegaram a se apresentar devido à pandemia. Dentro dessa Plataforma, serão realizadas atividades relativas à "Experiência sobre o Espetáculo", com debates, vídeos, entrevistas e lives, e oficinas gratuitas de 12 horas.

Também faz parte do planejamento promover um novo Palco Giratório on-line, com apresentação de espetáculos, oficinas, bate-papos e residência artística. Também foi oferecido o projeto infantil "Teatro a Mil", voltado a crianças de escolas públicas.