Encantado fará estudo ambiental de área próxima ao Cristo Protetor

lançamento está previsto para dezembro O prefeito de Encantado, Jonas Calvi, assinou contrato uma empresa de engenharia ambiental, que será responsável pela realização de um amplo levantamento técnico da área que compreende as duas lagoas e o entorno do Cristo Protetor , cujo. O prazo para concluir o trabalho é de seis meses.

Desde abril, um decreto suspendeu atividades de construção civil, parcelamento de solo e licenciamento de vegetação desde as lagoas até a área de construção do monumento. O estudo produzido dará subsídio para a elaboração do Projeto de Lei para alteração do Plano Diretor. "Queremos desenvolver nosso turismo de forma organizada. Vamos fazer um estudo que vai abranger aspectos como a fauna, a flora, a geologia, entre outros. A imagem que o mundo conheceu é de uma estátua cercada por montanhas e natureza. Precisamos preservar isso", comentou o prefeito.