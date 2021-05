Santiago e Santa Maria terão drive-trhu da Campanha do Agasalho

A terceira realização do drive-thru itinerante da Campanha do Agasalho 2021 será em dois municípios na região central do Estado, em Santiago e Santa Maria. A ação tem a colaboração das prefeituras em conjunto com a Coordenadoria Regional da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Em Santiago, a coleta das doações será na rua Tito Beccon, 1.754, das 9h às 15h. Já em Santa Maria, a ação vai ocorrer em frente a Basílica da Medianeira, das 10h às 14h.

Alimentos não perecíveis e cestas básicas são prioridade da campanha deste ano, já que muitas famílias enfrentam dificuldades causadas pela pandemia. Segue importante a doação de calçados, vestuário de inverno e cobertores, desde que em boas condições. As doações recebidas ficam em quarentena de 72 horas antes de serem distribuídas.