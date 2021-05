Taquara vai lançar em agosto trajeto de cicloturismo

Os vales e montanhas do interior de Taquara são o cenário do projeto de cicloturismo, idealizado pela Associação Taquarense dos Amigos Ciclistas (Atac) em parceria com a prefeitura de Taquara. Nesta primeira fase, está sendo feito o traçado do roteiro, que será batizado de Caminhos da Serra Velha, resgatando o patrimônio histórico, cultural e natural do município.

A previsão, conforme o idealizador do projeto, Humberto Klein, é de que a proposta seja apresentada em agosto, durante a semana do ciclismo em Taquara, de 19 a 25 daquele mês. Klein e os secretários de Interior e Serviços Rurais, João Carlos de Brito, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Douglas Kaiser, percorram algumas localidades que serão incluídas no trajeto, como Padilha, Morro Alto, Rio da Ilha, Ilha Nova, Três Irmãos.

O município trabalha no levantamento financeiro para implantar o projeto, com a instalação de sinalização indicativa e materiais de divulgação. Conforme Douglas, será necessário buscar parcerias com a iniciativa privada ou através de emenda parlamentar para execução, prevista para ocorrer até dezembro deste ano. "Temos muita vocação para o cicloturismo, bem como para o turismo rural. Os trajetos passam por casarões antigos, igrejas e sociedades de canto, que remetem às formações de nossas comunidades interioranas", destaca o secretário.

A intenção é de que a iniciativa extravase para municípios vizinhos, como Igrejinha, São Francisco de Paula e Rolante. "Algumas estradas foram utilizadas por tropeiros entre a Serra, o litoral norte e a capital. Têm um valor histórico muito forte para Taquara e região", destaca a prefeita Sirlei Silveira