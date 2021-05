SANEAMENTO Notícia da edição impressa de 14/05/2021. Alterada em 17/05 às 03h00min ETE que vai tratar metade do esgoto de Gramado entra em pré-operação

Iniciou na semana passada a pré-operação Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Linha Ávila, em Gramado. Com investimentos na ordem de R$ 30 milhões, a ETE será responsável por tratar 50% de todo resíduo produzido pelo município.

O diretor de Expansão da Corsan, Julio Hofer, explicou o funcionamento da estação. "O último estágio, antes do final, já são os testes finais, e é uma obra muito importante, ela tem um caráter ambiental fundamental. Ela traz para Gramado o que hoje talvez tenha de mais importante em termos de tecnologia no Brasil, então a cidade estará entre aquelas que têm estruturas de tratamento de alto nível", disse.

A Corsan deve iniciar nos próximos dias uma campanha de conscientização para que a população faça a ligação de esgoto para garantir o tratamento dos resíduos. "Agora nós precisamos que a população, faça a sua conexão das suas casas onde a rede já está disponível, nós ainda temos regiões da cidade em que a rede ainda não chegou, mas estamos ampliando as redes de atendimento. Chegou a hora da comunidade agora também responder e se conectar a esse sistema para que a gente possa dar um tratamento e uma destinação adequada para o esgoto da cidade", destacou Hofer.

O prefeito Nestor Tissot ressaltou a mudança de pensamento por parte da Corsan, que vem realizando uma série de investimentos na captação, tratamento e distribuição de água potável, além do tratamento do esgoto sanitário. "A gente percebe que a Corsan mudou o seu comportamento. A empresa fez essa obra que vai nos garantir como destino sustentável e esse trabalho do esgotamento sanitário resolvido em nossa cidade", disse.