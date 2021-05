Imbé cria espaço exclusivo para crimes contra os animais

Foi inaugurado, em Imbé, o Cartório Especializado em Crimes contra os Animais, que ficará junto à delegacia de Polícia Civil da cidade. O órgão terá uma sala exclusiva para atendimentos de crimes de maus tratos com os bichinhos.

Conforme o delegado titular da 23ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), Paulo Perez e o titular da DP de Imbé, Antônio Ractz Júnior, esse projeto é uma demanda antiga da corporação e já está em prática em diversas cidades do Estado, apresentando resultados muito positivos. "Temos um governo municipal muito parceiro nas nossas ações e, especificamente nas questões de crimes contra os animais, a parceria é muito forte através do Departamento de Proteção Animal (Depan) e da Associação Imbeense de Proteção aos Animais (Aimpa)", disse.