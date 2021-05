Santa Cruz do Sul inicia vacinação de professores

A secretaria municipal de Saúde de Santa Cruz do Sul iniciou a vacinação dos professores. Nesta quinta-feira, foram imunizados professores, monitores, atendentes e estagiários da Educação Infantil nas redes municipal e privada. A rede estadual não entra nesta etapa, uma vez que atende apenas alunos do Ensino Fundamental e Médio.

A escolha prioritária pelos profissionais da área infantil ocorre em razão de serem esses os que estão diariamente em contato com as crianças pequenas, que não têm a obrigatoriedade do uso de máscaras e que, em tese, poderiam transmitir o vírus com mais intensidade que os demais alunos, que precisam utilizar o equipamento. A imunização ocorre no pavilhão central do Parque da Oktoberfest, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. É imprescindível que as pessoas levem documento de identificação com foto e comprovação do cargo e vínculo profissional, como a carteira de trabalho ou contracheque.