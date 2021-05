Reajuste na passagem de ônibus passa a valer em Caxias do Sul

Com novo contrato, valor passou para R$ 4,75, com um aumento de R$ 0,10 Rodrigo Rossi/DIVULGAÇÃO/CIDADES

foi a única empresa a entrar no edital Entrou em vigor nesta quinta-feira o novo contrato de transporte público urbano de Caxias do Sul, com validade de 15 anos. A Viação Santa Tereza (Visate)e continuará como concessionária do transporte coletivo na cidade.

Entre as mudanças da nova concessão, a empresa deverá, ao longo do contrato, promover a substituição dos veículos por outros com tecnologias de propulsão não poluentes, como veículos elétricos por exemplo. A concessionária também deverá disponibilizar, em até 180 dias, um aplicativo que permita acompanhamento das localizações dos veículos nas linhas, bem como tempo aproximado para a chegada ao local de embarque.

A tarifa também mudou e passa a ter o valor de R$ 4,75, um aumento de R$ 0,10. O município está buscando alternativas para subsidiar e promover a redução da tarifa. "A título de comparação, a tarifa de R$ 4,65 foi definida em janeiro de 2020. Se não tivéssemos a licitação em 2021, teríamos que ter reajustado a tarifa em janeiro deste ano. Fizemos uma estimativa considerando-se os aumentos de insumos e a média de passageiros nós últimos 12 meses, que são os que pagam o custo da operação, chegaríamos a uma passagem superior a R$ 5,50", ilustra o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Alfonso Willembring Júnior.

Segundo o secretário, em 2000, quando do iniciou o contrato de concessão anterior, o sistema de transporte em Caxias operava com 215 ônibus. O novo contrato prevê 218 ônibus. Além disso, entre 2019 e 2020, o município viu o número de usuários cair cerca de 50%, por conta da pandemia.

O transporte intramunicipal também está nesta licitação e será operacionalizado pela Visate. A concessionária tem o prazo de 90 dias para assumir a responsabilidade. Por enquanto, o município está atendendo através de contrato precário a região do interior.

Outra novidade é que o novo edital estabelece metas de índices de qualidade do sistema de transporte público municipal, que a concessionária deverá atingir e que serão avaliados periodicamente já a partir do terceiro mês de vigência do contrato. "Antes de quaisquer alterações no transporte do interior, serão realizadas reuniões comunitárias com as comunidades locais para redefinições de itinerários se assim for entendido para o atendimento mais adequado a cada localidade", explica Alfonso.