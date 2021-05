Atingidos por chuva em Vera Cruz podem sacar o FGTS

Serão atendidos os trabalhadores que possuírem endereço compatível com as 47 ruas afetadas em janeiro PREFEITURA DE VERA CRUZ/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A Caixa Econômica Federal está recebendo as solicitações de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores que tiveram as residências invadidas pela enxurrada que atingiu Vera Cruz em 28 de janeiro. Para acessar o valor, é necessário baixar o aplicativo FGTS pelo celular. O pedido deve ser feito até 21 de julho.

Serão atendidos os trabalhadores que possuírem endereço compatível com as 47 ruas afetadas e cadastradas pela prefeitura junto ao banco. A exceção fica sobre as áreas rurais, onde foram registrados danos maiores nas estradas. As agências também estarão disponíveis para os casos excepcionais em que o trabalhador não consegue acessar o aplicativo.

decreto que colocou o município em situação de emergência com prejuízo estimado em mais de R$ 200 mil O saque foi permitido em razão do. Foram registrados 120 milímetros em menos de uma hora de precipitação. A chuvarada deixou inúmeros prejuízos público e privados,

Além do saque do FGTS, vera-cruzenses com Cadastro Único que tiveram as moradias afetadas pela água podem solicitar a remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU de 2021. Para isso é necessário que o proprietário ou inquilino do imóvel esteja listado nos relatórios sociais elaborados pela secretaria de Desenvolvimento Social.