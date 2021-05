Obras vão ampliar tratamento de esgoto em Esteio

A rede de esgoto de Esteio está passando por ampliação. Os investimentos fazem parte de um aprimoramento da Metrosul no município desde que assumiu a operação do sistema, visando a universalização da coleta e tratamento do esgoto na região. Serão realizadas obras para a ligação de quase 500 imóveis em Esteio, atendendo em torno de 2,6 mil pessoas na primeira fase dos trabalhos.

A nova rede implantada vai direcionar o esgoto doméstico coletado no bairro São Sebastião para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Esteio/Sapucaia do Sul que, com a desativação da ETE Moradas, será responsável pelo tratamento de todo o efluente gerado no município. Com capacidade para atender até 220 mil moradores, a ETE Esteio trata 250 litros de esgoto por segundo e opera, atualmente, com 10% da sua potência.

As três estações de bombeamento em atividade na cidade também receberam intervenções corretivas e preventivas. Duas estão localizadas em Novo Esteio, atendendo a população do bairro e região. Já a EBE 01, no Centro, é a maior elevatória do município e foi projetada para atender o esgoto gerado no restante da cidade e parte do efluente de Sapucaia do Sul. A vazão atual de trabalho é de 250 litros por segundo, mas possui capacidade de até 383 litros por segundo, podendo atender 198 mil habitantes.

Além da ampliação da rede e das melhorias em estações de tratamento e bombeamento de esgoto, os investimentos também estão voltados às manutenções rotineiras das redes, com vistorias e consertos de vazamentos, desobstrução e limpeza das tubulações, entre outros. A integração dos sistemas permite ao Centro de Controle Operacional da Metrosul monitorar, em tempo real, o funcionamento de todo sistema de esgotamento sanitário dos nove municípios atendidos pela parceria público-privada, tornando ainda mais rápida a atuação da empresa frente às mais diversas situações durante a operação como intervenções e manutenções.