RGE investe R$ 2 milhões para obras na rede elétrica de Gramado

A pedido do prefeito Nestor Tissot, a Rio Grande Energia (RGE) está executando obras de modernização de parte da rede elétrica de Gramado. São três intervenções executadas simultaneamente. A primeira delas a implementação de um novo alimentador na parte central do município.

Nesta ação, com investimento de R$ 1,2 milhão, a empresa está construindo e reforçando 4,2 quilômetros de rede com cabos compactos e protegidos, o que há de mais avançado em redes elétricas aéreas. Este padrão compacto oferece ainda mais confiabilidade à rede, já que minimiza o toque entre os cabos em situação de ventos fortes.

Uma das mais importantes ações está ocorrendo na Rua Coberta, um dos cartões postais da cidade. No local, a RGE está executando a retirada da rede elétrica aérea e construindo a rede subterrânea. A obra, segundo a concessionária, quer garantir tranquilidade aos proprietários de estabelecimentos comerciais do local, bem como aos consumidores residenciais próximos. A nova rede subterrânea conta investimento de R$ 500 mil e oferece uma nova identidade visual ao local, sem poluição e com ainda mais segurança à população.

Por fim, equipes da empresa estão executando outra importante obra aos consumidores do bairro Bavária. Trata-se do recondutoramento de 1,4 quilômetros de rede. Este processo é executado a partir da troca da rede elétrica por cabos com camadas extra de proteção. Por conta deste revestimento mais resistente, a rede fica menos suscetível a quedas de energia causadas pelo toque entre os cabos. "Estas obras têm o objetivo de fornecer ainda mais confiabilidade no sistema elétrico que atende o município. São intervenções necessárias e que contribuem, também, para o desenvolvimento de Gramado", explica o consultor de negócios da RGE na região, Rafael Dala Brida.