Torres propõe consórcio para manutenção da ponte pênsil com SC

Para tratar de parceria sobre a manutenção periódica da ponte pênsil, importante ponto turístico dos dois municípios, a prefeitura de Torres tomou a iniciativa de contatar com o prefeito do Passo de Torres (SC), Valmir Augusto Rodrigues. O secretário municipal de Planejamento e Participação Cidadã, Matheus Junges participou de agenda com o prefeito do município catarinense para tratar de estratégias visando a manutenção periódica da ponte pênsil.

De acordo com o secretário, a ideia é estabelecer uma espécie de consórcio entre as duas cidades que garante esta manutenção cotidiana e futuras melhorias. O prefeito da cidade catarinense relatou que desde o início da gestão está tendo uma ótima comunicação e parceria com o vizinho de Torres, e que espera que as duas cidades sejam cada vez mais parceiras em vários projetos.

A ponte pênsil é um dos principais pontos turísticos em comum no litoral dos dois Estados. Com 30 metros de extensão, a passarela foi inaugurada em 24 de outubro de 1964 e reinaugurada em 1985 com um dos fatos mais marcantes e bizarros.

Durante a reinauguração da ponte pênsil, pelo menos 40 pessoas acompanhavam o evento em cima da ponte. Devido ao excesso de peso, uma barra de ferro que puxava o cabo de aço no lado catarinense rompeu e a ponte virou. Todas as pessoas que estavam lá em cima caíram no rio, mas foram socorridas a tempo e ninguém se feriu.