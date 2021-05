TCE vai analisar licitação do transporte público em Novo Hamburgo

Depois de vencida a etapa da audiência pública, a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Novo Hamburgo avançou mais um passo para lançar a licitação do transporte público no município. Foram enviados para análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) a minuta do edital e os anexos do processo licitatório. Agora, o TCE tem até 90 dias para apreciar a documentação e sugerir eventuais ajustes.

"Esta revisão do TCE é importante para validar todo o processo e gerar mais segurança na licitação", comenta a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira. Depois da análise do Tribunal, a minuta do edital e os anexos retornam para a prefeitura, que faz uma atualização da planilha de cálculo, para então abrir a concorrência pública para concessão do sistema municipal de transporte coletivo de passageiros.