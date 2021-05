Uruguaiana abre ciclo de encontros para capacitar trabalhadores da cidade

Teve início nesta semana um ciclo de encontros do projeto "Bem Receber Uruguaiana", com a participação da equipe de colaboradores de um free shop da cidade. Essa ação tem como objetivo sensibilizar os participantes com informações sobre a história de Uruguaiana, turismo e aprimorar o atendimento ao público através do desenvolvimento das práticas necessárias para recepção dos turistas

Segundo a secretária de Turismo, Vanessa Welter, o Bem Receber Uruguaiana trará benefícios a longo prazo. Ela afirma que diversas datas já foram agendadas e ainda há vagas disponíveis. "Queremos convidar empresas e entidades a se inscreverem neste treinamento gratuito. É uma oportunidade de conhecimento para as empresas e de crescimento para Uruguaiana", disse.