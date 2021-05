Canela constrói mais 160 espaços no cemitério municipal

A prefeitura de Canela, por meio da secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana iniciou nessa semana a construção de 160 lóculos modulares para sepultamentos no cemitério municipal. As estruturas são construídas em concreto pré-moldado, suporte e drenos de gases, reduzindo o tempo e otimizando os espaços existentes no local.

Para do diretor do departamento Altair José Tomazzelli as obras são importantes, pois permitem a construção de estruturas adequadas num tempo reduzido, atendendo as necessidades da comunidade. Segundo o secretário da pasta Jackson Muller as obras iniciaram em maio e prosseguem até final de junho, quando as estruturas serão finalizadas.