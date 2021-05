EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 13/05/2021. Alterada em 14/05 às 03h00min Canoas vai avaliar resultados do ensino remoto em escolas

As aulas de forma remota, impostas por ocasião da pandemia de coronavírus, trouxeram inúmeros desafios para alunos e professores. Por conta disso, gestores da área da educação de Canoas se reuniram para debater o assunto. A ideia é construir, em conjunto, como será feita a avaliação/expressão dos resultados durante o ensino remoto para o ano de 2021.

"O assunto será tratado em equipe, envolvendo os gestores escolares. Ao final, será construído um ensaio para o modelo de avaliação para o Ensino Fundamental que será consolidado com todos gestores posteriormente", explica a secretária de Educação, Sônia Rosa. Mediante a dificuldade encontrada pelas escolas da rede municipal de Canoas em efetivar o processo de avaliação de forma trimestral, a secretaria de Educação busca construir uma alternativa com a participação de representantes dos quatro quadrantes.

"Percebemos as aclamações dos profissionais da educação, suas percepções da diversidade de fragilidades sociais, a necessidade de abrangência para todos os alunos no processo avaliativo. Por isso, apresentamos esta proposta de Projeto Pedagógico Alternativo de Avaliação, com sugestões para o primeiro e segundo semestre de 2021, explicou a coordenadora pedagógica da Educação Fundamental, Michele Bartzen Acosta.