Pesquisa apresenta o cenário da Covid-19 na cidade de Bento Gonçalves

A secretaria de Saúde de Bento Gonçalves divulgou uma análise da situação da Covid-19 no município. Os dados analisados são relativos até 3 de maio deste ano. A cidade, que tem uma população de 120.454 habitantes, teve até a data do estudo 14.309 casos confirmados da doença, o que significa que pouco mais de 11% das pessoas contraíram o vírus.

taxa de ocupação de leitos Destes casos confirmados, 13.925 estão recuperados, e 129 permanecem em acompanhamento, o que remete a 97% de recuperados desta doença até este período. Aem Bento Gonçalves é de 73,9% SUS e 95,5% não SUS. Destes, 38,4% estão em leitos não UTI (confirmados e suspeitos) e 35,6% em uso de respirador.

Em virtude destas contaminações, a cidade apresenta 255 casos confirmados de óbitos em decorrência do Covid-19. O número de mortes geram uma taxa de letalidade de 1,78%, considerando que a do RS é de 2.6%, e do Brasil 2,8%. A maioria dos óbitos ocorreu em ambiente hospitalar (97%).

Dentre os casos confirmados, o sexo feminino foi o predominante, com 54% de confirmações, enquanto o sexo masculino foi de 46%. Com relação às faixas etárias, houve o predomínio dos 20 aos 59 anos, com os maiores números de confirmações. Dos 20 aos 29 anos 3.034 confirmados (21,2%), dos 30 aos 39 anos 3.810 (26,6%), dos 40 aos 49 anos 2.553 (17,8%), dos 50 aos 59 anos 1.913 (13,4%), seguida da população idosa com o número de 2.198 casos da doença dividida em 60 aos 69 anos 1.243 (8,7%) e dos 70 e mais 955 (6,7%), gerando uma proporção nestas duas faixas etárias de 15,4%.

Os 255 óbitos confirmados em decorrência do Covid-19 apresentaram como faixa etária de predomínio a população idosa. Foram registrados 211 casos, resultando em uma proporção de 82,8% dos óbitos contra 74,8% na população de 60 anos ou mais no Estado.