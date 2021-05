Caxias do Sul tem casos de Covid em escolas após retorno

Colégio Arnaldo Ballavê, com 12 notificações positivas da doença, suspendeu as atividades até sexta-feira /Ângela Almeida/DIVULGAÇÃO/CIDADES

a retomada das aulas presenciais, que ocorreu em 3 de maio A secretaria municipal de Educação (Smed) de Caxias do Sul está monitorando as escolas com casos confirmados de Covid-19 após. A Vigilância Epidemiológica da secretaria da Saúde foi notificada de 16 registros nas escolas municipais Arnaldo Ballvê (12), Villa Lobos (dois), Tancredo (um) e Santo Antônio (um).

A Escola Arnaldo Ballvê foi visitada nesta quarta-feira (12) por representantes da secretaria e do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv)i. Após retorno da reunião, os diretores passaram informações para a secretária Sandra Negrini, sobre o número de professores afastados até a manhã desta quarta-feira.

Diante do quadro apresentado, o município decidiu que as aulas presencias na escola estão suspensas até sexta-feira para analisar a situação e verificar, junto à secretaria da Saúde, a partir do acompanhamento realizado pela vigilância epidemeológica, quais os encaminhamentos para próxima semana. Os estudantes continuarão sendo atendidos por estudos monitorados.

Após 10 dias do início das aulas presenciais nas 83 escolas de ensino fundamental e nas 45 da educação infantil, a secretária afirmou que o retorno das atividades presenciais foi 'tranquilo', mesmo com a incidência de casos nessas escolas. "Crianças, pais e mães empenhados para que todos os protocolos sejam seguidos. Os profissionais da educação, assim como os estudantes, ainda estão tentando se adaptar a esse novo cenário, especialmente de múltiplos planejamentos. É importante tranquilizar a comunidade, pois todas as escolas contam com Plano de Contingência de modo a adaptar seu cotidiano e trabalhar com maior segurança", afirma.

Para os responsáveis pelos estudantes, a secretária ressalta que é "muito baixa" a incidência de casos de Covid em crianças, assim como a transmissibilidade. "Desta forma, o fechamento das escolas têm pouco impacto como medida de controle, conforme alguns pesquisadores", afirma. Ela recorda que a rede municipal de ensino tem 4.500 trabalhadores e a contaminação entre os adultos que trabalham nas escolas não é maior do que a observada nas demais instituições da sociedade em geral. "Nos casos positivados até hoje, pelo menos dois deles são comprovadamente importados de ambientes externos à escola", esclarece.

Sandra Negrini esclarece que a secretaria tem amparado as escolas, no sentido de cumprir os protocolos no retorno escalonado dos estudantes. Acrescenta que a motivação deste retorno se deu principalmente pela possibilidade sanitária e pelas evidências com relação às consequências negativas que o fechamento das escolas trouxe a todas as crianças e estudantes, como a brusca mudança de rotina, o afastamento dos grupos, o baixo desenvolvimento acadêmico, transtornos como a ansiedade, depressão, abusos e violência.