Bagé volta a se preocupar com o nível das barragens

Com a diminuição dos índices pluviométricos na região de Bagé nos últimos meses, os níveis das barragens que abastecem a cidade voltaram a preocupar. Segundo dados do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), desde março estão sendo registradas precipitações muito abaixo do esperado.

Em abril, choveu apenas 33,4 milímetros, enquanto que a média histórica do mês é 123,6 milímetros. Já em maio, até agora, foram apenas 20,2 milímetros. Assim, a barragem da Sanga Rasa está 5,20 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 1,70m negativos. A Emergencial, por sua vez, está 0,55m aquém do que deveria ser o comum.

O Daeb está realizando reuniões permanentes a fim de decidir as medidas para os próximos dias, inclusive a implantação de um possível racionamento. A direção da autarquia solicita para a população fazer o uso racional sempre que possível, tomando medidas de economia. "Não limpar calçadas com mangueiras, tratar a água da piscina para evitar a troca, regar plantas somente no final do dia, aproveitar a água da chuva para lavar o pátio e ficar atento a possíveis vazamentos são algumas das ações conscientes que podem ajudar muito", destaca Franco Alves, diretor geral do Daeb.