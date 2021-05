Mensagem sobre cestas básicas em Caxias do Sul é falsa

A Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias do Sul emitiu uma orientação à comunidade de que uma mensagem falsa circula em grupos de mensagens, acerca da distribuição de cestas básicas em Caxias do Sul. Casos desse tipo foram registrados recentemente, com as pessoas sendo induzidas a fazer cadastros em sites que não são os oficiais para requisitar o auxílio.

A mensagem falsa que está sendo veiculada nos grupos diz: "Você viu, o CRAS está realizando Doações de cestas básicas que foram recebidas pela prefeitura. Eu acabei de solicitar para minha família, vê se você também tem direito aqui e marca o dia pra retirar: https://cras.socialbeneficio.com. Para evitar aglomerações eles estão entregando só com horário marcado". A Fundação reitera que este não é o caminho para quem busca os alimentos.

As famílias em situação de vulnerabilidade social que precisarem da assistência social do município devem agendar atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h ao 12h e das 13h às 17h. Essa é, segundo a prefeitura, a única forma de realizar o cadastro.